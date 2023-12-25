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Врач Тананакина предостерегла от резкой смены рациона после поста

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала тем, кто соблюдает пост или придерживается диеты, переходить на обычную пищу постепенно.
Врач Тананакина предостерегла от резкой смены рациона после поста
  • Gettyimages.ru
  • © MilanEXPO

«Резкий переход к обильной и жареной пище может вызвать нежелательные заболевания, поэтому важно возвращаться к обычному рациону постепенно, избегая излишнего употребления жиров и тяжёлой пищи», — посоветовала она в беседе с РИАМО.

По её словам, в этом случае следует постепенно вводить легкоусваиваемые продукты, такие как рыбу и морепродукты, совмещая их с овощами.

Важно начинать с небольших порций — не более 200 г, добавила Тананакина.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru заявила, что вред от фастфуда можно снизить.

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