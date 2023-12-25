Врач Тананакина предостерегла от резкой смены рациона после поста
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«Резкий переход к обильной и жареной пище может вызвать нежелательные заболевания, поэтому важно возвращаться к обычному рациону постепенно, избегая излишнего употребления жиров и тяжёлой пищи», — посоветовала она в беседе с РИАМО.
По её словам, в этом случае следует постепенно вводить легкоусваиваемые продукты, такие как рыбу и морепродукты, совмещая их с овощами.
Важно начинать с небольших порций — не более 200 г, добавила Тананакина.
Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru заявила, что вред от фастфуда можно снизить.