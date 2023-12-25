Врач Тананакина предостерегла от резкой смены рациона после поста

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала тем, кто соблюдает пост или придерживается диеты, переходить на обычную пищу постепенно.

«Резкий переход к обильной и жареной пище может вызвать нежелательные заболевания, поэтому важно возвращаться к обычному рациону постепенно, избегая излишнего употребления жиров и тяжёлой пищи», — посоветовала она в беседе с РИАМО.

По её словам, в этом случае следует постепенно вводить легкоусваиваемые продукты, такие как рыбу и морепродукты, совмещая их с овощами.

Важно начинать с небольших порций — не более 200 г, добавила Тананакина.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru заявила, что вред от фастфуда можно снизить.