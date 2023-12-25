В Челябинске в период новогодних праздников усилят работу служб ЖКХ

Работу аварийно-диспетчерских служб усилят в Челябинске в период январских праздников.

Об этом сообщает URA.RU.

Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на еженедельном аппаратном совещании заявил, что наряду с этим организуют дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города.

По словам замглавы, УК также обеспечат дежурство аварийных бригад и дворников. Кроме того, администрация города совместно с Центром коммунального сервиса (ЦКС) отработала механизм по усиленному и бесперебойному вывозу мусора в праздники.

Накануне в пресс-службе администрации Сочи заявили о завершении основных работ по ликвидации последствий непогоды в городе.