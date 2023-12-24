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В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды

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В пресс-службе администрации Сочи заявили о завершении основных работ по ликвидации последствий непогоды в городе.
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram администрации.

«В Сочи завершены основные работы по ликвидации последствий стихии», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что по поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Работы контролирует оперативный штаб.

«Основные дороги расчищены. Зимние пляжи останутся закрытыми — на море шторм до шести баллов», — добавляется в заявлении.

Вместе с этим в администрации указали, что неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25 декабря, в связи с чем людям рекомендуется проявлять осторожность, и в частности воздержаться от отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что в Сочи прибыли почти все уходившие на запасные аэродромы из-за непогоды самолёты.

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