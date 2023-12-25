Юрист Виноградов: с 1 января работникам сфер соцобеспечения индексируют зарплату

С 1 января работникам сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки проиндексируют зарплаты на 9.8%, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В интервью агентству «Прайм» он отметил, что при этом остальным бюджетникам зарплаты повысят на 4,5% с 1 октября.

«При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет», — добавил Виноградов.

Он пояснил, что закон обязывает индексировать сотрудников всех организаций — и бюджетных, и частных. При этом работодатель сам может оценивать уровень повышения зарплаты и выбирать сроки повышения.

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