Юрист Усачёв рассказал о налоговых нововведениях в 2024 году

Адвокат Александр Усачёв прокомментировал нововведения в налогообложении в 2024 году.

«С 1 января будет увеличен размер социальных налоговых вычетов (например, на обучение и лечение): было 120 тыс. рублей — станет 150 тыс. рублей. Изменения закреплены в статье 219 Налогового кодекса России», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, вычет на обучение каждого из детей налогоплательщика до 1 января не превышает 50 тыс. рублей, а после 1 января — 110 тыс. рублей

«Помимо этого, упрощается порядок уплаты налога на имущество организаций. Теперь юрлицам не потребуется представлять в налоговый орган уведомление об исчисленной сумме налога за истекший налоговый период (календарный год) в отношении объектов налогообложения, сведения о которых содержатся в налоговой декларации», — сказал Усачёв.

Как пояснил юрист, к таковым относятся все объекты недвижимости, облагаемые налогом исходя из среднегодовой стоимости, и объекты недвижимости иностранных организаций, облагаемые налогом исходя из кадастровой стоимости.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что в российских регионах произведут индексацию Ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан.