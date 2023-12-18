Юрист Красовская рассказала об индексации ЕДВ в регионах со следующего года
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Так, в Самарской области с 1 января 2024 года ЕДВ проиндексируют на 4,5%, поделилась юрист в беседе с Life.ru.
«Её сделают ветеранам ВО, труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области», — сказала Красовская.
По её словам, в регионе также увеличится размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников боевых действий и лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Ранее сообщалось, что более 4,5 тыс. медработников Курганской области получат специальные социальные выплаты.