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Юрист Красовская рассказала об индексации ЕДВ в регионах со следующего года

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что в российских регионах произведут индексацию Ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан.
Юрист Красовская рассказала об индексации ЕДВ в регионах со следующего года
  • Gettyimages.ru

Так, в Самарской области с 1 января 2024 года ЕДВ проиндексируют на 4,5%, поделилась юрист в беседе с Life.ru.

«Её сделают ветеранам ВО, труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области», — сказала Красовская.

По её словам, в регионе также увеличится размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников боевых действий и лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тыс. медработников Курганской области получат специальные социальные выплаты.

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