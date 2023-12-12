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Более 4,5 тысячи медиков Курганской области получат спецвыплаты

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Более 4,5 тыс. медработников Курганской области получат специальные социальные выплаты.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал регионального отделения Социального фонда России.

Данная мера поддержки предназначена для сотрудников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи.

«На эти цели Соцфонд России по Курганской области направил более 300 млн рублей», — говорится в тексте.

Размер специальных выплат варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».

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