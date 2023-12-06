В Подмосковье привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе «Земский доктор» к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», — заявила Стригункова.
Как отметили в областном Минздраве, в рамках программы врачи получают единовременную выплату до 1,5 млн рублей, а средний медперсонал — до 750 тыс. рублей в зависимости от удалённости территории.
Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов.