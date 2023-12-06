RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор»

Короткая ссылка
Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализации программы «Земский доктор» в регионе.
В Подмосковье привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе «Земский доктор» к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», — заявила Стригункова.

Как отметили в областном Минздраве, в рамках программы врачи получают единовременную выплату до 1,5 млн рублей, а средний медперсонал — до 750 тыс. рублей в зависимости от удалённости территории.

Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить