В Подмосковье привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор»

Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализации программы «Земский доктор» в регионе.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе «Земский доктор» к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», — заявила Стригункова.

Как отметили в областном Минздраве, в рамках программы врачи получают единовременную выплату до 1,5 млн рублей, а средний медперсонал — до 750 тыс. рублей в зависимости от удалённости территории.

Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов.