В подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минздрав.
«В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 млн рублей», — сказала Стригункова.
Отмечается, что ФАПы закупили в больницы Коломны, Подольска, Одинцова, Красногорска и другие в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.