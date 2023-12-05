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В подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов

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Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в медицинские учреждения региона с начала 2023 года поступило 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.
В подмосковные больницы поступило более десяти передвижных ФАПов
  • Gettyimages.ru
  • © ZeynepKaya

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областной Минздрав.

«В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 млн рублей», — сказала Стригункова.

Отмечается, что ФАПы закупили в больницы Коломны, Подольска, Одинцова, Красногорска и другие в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов.

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