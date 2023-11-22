В больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что больницы и стационары региона получили 322 аппарата для функциональной диагностики с начала 2023 года.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной», — сказала Стригункова. Как отметила чиновник, технику передали 38 организациям Пушкина, Лобни, Воскресенска, Солнечногорска и других округов. Новое оборудование для проведения ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, ЭЭГ будет работать в ФАПах, амбулаториях, стационарах и поликлиниках. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.