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В больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что больницы и стационары региона получили 322 аппарата для функциональной диагностики с начала 2023 года.
В больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной», — сказала Стригункова.

Как отметила чиновник, технику передали 38 организациям Пушкина, Лобни, Воскресенска, Солнечногорска и других округов.

Новое оборудование для проведения ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, ЭЭГ будет работать в ФАПах, амбулаториях, стационарах и поликлиниках.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.

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