В больницы Подмосковья поступило более 320 диагностических аппаратов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более доступной», — сказала Стригункова.
Как отметила чиновник, технику передали 38 организациям Пушкина, Лобни, Воскресенска, Солнечногорска и других округов.
Новое оборудование для проведения ЭКГ, холтеровского мониторирования сердечного ритма, ЭЭГ будет работать в ФАПах, амбулаториях, стационарах и поликлиниках.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.