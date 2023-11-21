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В Ленобласти откроют центр производства протезов и адаптации пациентов

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В Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.
В Ленобласти откроют центр производства протезов и адаптации пациентов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Александр Дрозденко посетил центр разработки инновационных технологий в ортопедии.

«Здесь целая командная работа: хирургов, мастера по производству протезов и врача, который занимается реабилитацией», — отметил глава региона.

В своих соцсетях Дрозденко уточнил, что уже есть решение о строительстве промышленного центра протезирования в регионе.

«Но протезирование всегда индивидуально. Сейчас важно правильно спроектировать производство, учесть затраты и особенности. А их немало. Команда московского ЦИТО поделилась наработками, рассказала о «подводных камнях», российских технологиях и материалах, подготовке кадров и необходимой реабилитации», — пояснил он.

По его словам, в начале года планируется открыть реабилитационный центр.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Кашира Московской области сообщало, что капитальный ремонт терапевтического корпуса Каширской больницы выполнен на 95%.

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