Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, кому противопоказаны посещение бани и купание в проруби.

Как отметила терапевт, здоровым людям, которые регулярно закаливаются, посещают баню, окунаются в прорубь, можно всё, но с осторожностью. Она подчеркнула, что нельзя перегреваться и «до бесконечности тренировать свои сосуды».

«Когда мы перегрелись и находимся в бане или сауне больше десяти минут, то сосуды расширяются очень сильно, потом, когда мы прыгаем в прорубь, происходит сужение, что вредно для здоровья», — объяснила Лапа.

Поэтому сначала специалист порекомендовала обязательно обливаться тёплой водой, чтобы не было резкого перепада давления. По её словам, «сосуды надо беречь смолоду».

«Ничего не зная о своём здоровье, закаляться очень плохо. Надо посоветоваться с врачом, сдать анализы, чтобы чётко понимать, какая физиология крови, что у меня происходит с организмом. (Без обследований. — RT) это очень большой риск, что часто заканчивается очень печально», — рассказала собеседница RT.

Для тех, кто хочет в первый раз окунуться в прорубь, врач посоветовала после купания насухо вытереться и одеться очень тепло, чтобы избежать развития воспалительных процессов, а также переохлаждения.

«Любое переохлаждение всегда вызывает проблемы со здоровьем, потому что мы носители инфекций и вирусов, а когда переохлаждаем свой организм, они тут же активируются, начинают разрушать нас. Этого не надо допускать, нужно делать всё с осторожностью», — заключила она.

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