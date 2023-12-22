Составлен рейтинг регионов России с необычными новогодними традициями

Аналитики составили рейтинг регионов России с необычными новогодними традициями. RT ознакомился с результатами исследования.

Прежде всего эксперты сервиса путешествий Туту.ру включили в рейтинг Карелию. Как пояснили специалисты, для карелов большое значение имеет даже не сама новогодняя ночь, а утро после неё.

«Считается, что 1 января определяет весь год. Накануне обязательно нужно сходить в баню, а на сон грядущий положить под подушку небольшой кусочек хлеба, чтобы увидеть вещие сны. В первый день года нельзя ничего давать посторонним: считается, что это к убыткам. Отдельная примета связана с гостями: например, если первым в дом войдёт старец с длинной бородой, год будет урожайным, а вот если безбородый мужчина, то зерна на всех не хватит», — отметили в сервисе.

Далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ. Там считают, что первое и главное, что нужно сделать хозяевам перед новогодней ночью, — хорошо протопить чум, чтобы всей семье было тепло и уютно.

«Старшие родственники обязательно дарят младшим подарки. А вот заворачивать новогодние дары у ненцев обычно не принято: получатель должен видеть, что именно ему вручают. Наряжать ёлку тоже не обязательно: вместо неё подойдёт любое дерево», — объяснили специалисты.

В Хакасии на Новый год к столу часто подают особое блюдо — варёную баранью голову, добавили в компании.

«Готовится она два с половиной часа. Право разделывать необычное праздничное блюдо принадлежит почётному гостю, но, если он не умеет этого делать, хозяин придёт на помощь. Кроме того, готовят потхы — кашу из муки со сметаной и лакомство для детей: шарики из сливочного масла с добавлением талгана и черёмухи», — заявили представители организации.

Также в сервисе упомянули Республику Татарстан: татары, как и хакасы, уделяют большое внимание новогодней гастрономии.

«Салатам они предпочитают выпечку, а в особом почёте, конечно, медовый чак-чак. Кстати, именно его берут с собой, когда идут в гости 1 января. Этот традиционный десерт считается символом благополучия и сладкой жизни. Ещё одно новогоднее блюдо — губадия: пирог с рисом, творогом и сухофруктами. А вот вместо алкоголя многие предпочитают чай, кумыс и айран», — рассказали аналитики.

Также в список была включена Чувашская Республика.

«Чуваши любят праздновать Новый год шумно и большой компанией. Одно из традиционных праздничных блюд называется йовача. Это небольшие колобки из муки, яиц, сгущёнки или мёда. Новогодние забавы не заканчиваются 2 января: с Рождества до Крещения чуваши отмечают сурхури — старинный зимний праздник с гаданиями и играми до утра. Считается, что чем веселее проведёшь сурхури, тем лучше будет урожай в новом году», — отметили эксперты.

Далее идёт Чеченская Республика: Новый год в Чечне отмечают с размахом.

«В Грозном даже устанавливают одну из самых больших в России ёлок. А ещё устраивают джигитовку — конные скачки — и, конечно, зажигательные танцы. На стол ставят хлебцы, в которые на удачу кладут зёрна или монеты. Не обходится и без традиционных кавказских блюд: хозяйки готовят лепёшки чепалгаш и жижиг-галнаш — кусочки мяса с клёцками», — пояснили специалисты.

Помимо этого, представители сервиса упомянули Республику Северная Осетия — Алания.

«Здесь праздник не обходится без традиционных пирогов с разными начинками, а ещё, конечно, шашлыков. По древней традиции по случаю праздника рядом со своими домами осетины обязательно зажигают костры: считается, что их пламя отгоняет от жилища злых духов», — заключили в компании.

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