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Россияне на новогодних праздниках планируют встречи с родными и чтение книг

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RT
Больше половины опрошенных россиян (55%) в ходе опроса рассказали, что планируют на новогодних праздниках встретиться с родными и друзьями. Почти треть участников исследования (30%) проведут праздники дома за чтением книг и просмотром кино в семейном кругу.
Россияне на новогодних праздниках планируют встречи с родными и чтение книг
  • Gettyimages.ru

Ещё 25% респондентов запланировали много гулять по городу, а 20% хотят заняться своим здоровьем.

Планируют заниматься спортом 15% опрошенных. Немного меньше участников исследования (13%) хотят найти подработку или работу на праздники.

Кроме того, 10% россиян в новогодние выходные планируют пойти в театр, а 7% будут изучать новую профессию. Ещё 6% респондентов пойдут на курсы повышения квалификации.

Отмечается, что 10% опрошенных, которые выбрали вариант «Другое», в новогодние праздники хотят сделать ремонт в квартире или отправиться путешествовать.

Всего в опросе сервисов «Работа.ру» и «Подработка» приняли участие более 3,6 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 18% россиян будут работать в январские праздники.

Подробнее — в материале RT.

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