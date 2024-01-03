Юристы рассказали, какие выплаты положены работающим в праздничные дни

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг в беседе с RT рассказали, какие выплаты положены работающим в новогодние праздники.

По словам Марии Ярмуш, в Трудовом кодексе сформулировано положение, что за работу в праздничные дни работник получает оплату в двойном размере.

«Если сотрудник считает, что ему оплата в двойном размере не нужна, он может выбрать отгул», — объяснила она.

Собеседница RT также подчеркнула, что есть категория граждан, которых нельзя привлекать для работы в праздничные дни даже с их согласия. Это беременные женщины и несовершеннолетние граждане.

Кроме того, юрист пояснила: если работодатель вызвал сотрудника на работу в праздничные дни, а после не оплатил их в двойном размере или не предоставил отгул, трудовая инспекция может наложить на него штраф, размер которого варьируется в зависимости от того, кто совершил нарушение.

«Индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей, компания — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если это руководитель общества с ограниченной ответственностью, штраф составит порядка 20 тыс. рублей», — уточнила она.

Как добавила юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг, чтобы привлечь сотрудника к работе в праздничные дни, нужно получить от него письменное согласие и издать приказ.

«Согласие надо получать всегда, кроме случаев, когда работа в выходные и праздники необходима для предотвращения или устранения последствий аварий, стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях. Согласие можно оформить как отдельный документ либо подтвердить подписью работника в приказе. Продолжительность работы в выходной законом не ограничена», — объяснила юрист.

Эксперт также назвала категории работников, которых можно привлекать к работе в праздничные дни, но у них есть право отказаться, о чём их нужно уведомить письменно под подпись.

«Это люди с инвалидностью, женщины с детьми до трёх лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей до 14 лет, работники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет», — объяснила собеседница RT.

Она добавила, что при пятидневной рабочей неделе в январе 2024 года 17 рабочих дней.

«Если работник на окладе и отработал все 17 дней, ему за январь надо заплатить целый оклад. Если отработал меньше 17 дней, за каждый день платится 1/17 оклада. В дни оплачиваемого отпуска входят выходные, в том числе ставшие таковыми из-за переноса. Праздничные в отпуск не входят и не оплачиваются при любом режиме работы», — заключила Вайнберг.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 18% россиян будут работать в январские праздники.