Суд приговорил Абызова к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере 80 млн рублей

Суд в Москве приговорил бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 80 млн рублей.

Суд признал Абызова виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денег, полученных преступным путём, и в подкупе.

«По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн рублей», — сообщила пресс-служба судов Москвы.

Остальные фигуранты уголовного дела получили наказания от семи до восемнадцати с половиной лет лишения свободы.

Прокуратура просила приговорить Абызова к 19,5 года колонии строгого режима.

Как рассказал адвокат Анатолий Кузнецов, Абызов выплатил государству из своих средств более 20 млрд рублей.

В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.