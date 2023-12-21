Суд приговорил Абызова к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере 80 млн рублей
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Суд признал Абызова виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денег, полученных преступным путём, и в подкупе.
«По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн рублей», — сообщила пресс-служба судов Москвы.
Остальные фигуранты уголовного дела получили наказания от семи до восемнадцати с половиной лет лишения свободы.
Прокуратура просила приговорить Абызова к 19,5 года колонии строгого режима.
Как рассказал адвокат Анатолий Кузнецов, Абызов выплатил государству из своих средств более 20 млрд рублей.
В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.