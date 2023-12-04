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Адвокат заявил, что Абызов выплатил государству более 20 млрд рублей

Экс-министр Абызов выплатил государству более 20 млрд рублей

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Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов выплатил государству из своих средств более 20 млрд рублей. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кузнецов.
Адвокат заявил, что Абызов выплатил государству более 20 млрд рублей
  • РИА Новости

«Абызов выплатил более 20 млрд рублей», — приводит РИА Новости его слова.

В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.

Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по ряду статей УК России: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

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