Адвокат заявил, что Абызов выплатил государству более 20 млрд рублей
Экс-министр Абызов выплатил государству более 20 млрд рублей
- РИА Новости
«Абызов выплатил более 20 млрд рублей», — приводит РИА Новости его слова.
В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.
Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по ряду статей УК России: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».