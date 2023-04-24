Росимущество продало арестованные акции Абызова и начало распродавать его квартиры

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Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, которые принадлежали бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.
Росимущество продало арестованные акции Абызова и начало распродавать его квартиры
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Как пишет Интерфакс, в ведомстве также отметили, что в настоящее время возобновлён приём заявок на участие в торгах по продаже двух квартир Абызова общей площадью 161,9 кв. м и 157,8 кв. м, которые расположены в 1-м Обыденском переулке в Москве.

Начальная стоимость квартир составляет 141 596 283 рубля и 110 490 298 рублей.

По данным Росимущества, торги пройдут 26 мая.

Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по ряду статей УК России: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

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