Обвинитель просит приговорить Абызова к 19,5 года колонии строгого режима
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«По совокупности преступлений прошу суд окончательно назначить Абызову наказание в виде 19 лет и шести месяцев», — сказал в Преображенском суде Москвы гособвинитель Игорь Потапов, слова которого приводит РИА Новости.
Как рассказал адвокат Анатолий Кузнецов, Абызов выплатил государству из своих средств более 20 млрд рублей.
В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.