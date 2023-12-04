Обвинитель просит приговорить Абызова к 19,5 года колонии строгого режима

Прокуратура просит приговорить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 19,5 года колонии строгого режима по делу о хищениях.

«По совокупности преступлений прошу суд окончательно назначить Абызову наказание в виде 19 лет и шести месяцев», — сказал в Преображенском суде Москвы гособвинитель Игорь Потапов, слова которого приводит РИА Новости.

Как рассказал адвокат Анатолий Кузнецов, Абызов выплатил государству из своих средств более 20 млрд рублей.

В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.