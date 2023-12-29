Названы запрещённые для детей блюда в новогоднюю ночь

Детский эндокринолог Дарья Губарёва предупредила в беседе с RT, какие блюда стоит исключить из детского рациона в новогоднюю ночь.

По её словам, не лучшим выбором на Новый год для детей будут блюда, в составе которых есть лесные грибы, поскольку существует риск отравления. Они не рекомендованы детям до семи лет, пояснила эксперт.

«Детям до пяти лет не стоит давать блюда, в состав которых входят не полностью приготовленные мясные продукты, а также такие мясные деликатесы, как копчёная или сыровяленая колбаса и копчёное или сыровяленое мясо. Поскольку эти продукты не проходят достаточную термическую обработку, могут являться источником пищевого отравления. Кроме того, в них содержится большое количество соли. По этим же причинам детям до пяти лет не стоит предлагать солёную или копчёную рыбу, а также икру», — подчеркнула специалист «СМ-Клиники» для детей.

Кроме того, не рекомендуются блюда, в составе которых есть сырые яйца, например салаты с соусами домашнего приготовления, а также блюда с не полностью приготовленными яйцами (например, яйцо всмятку и яйцо-пашот), поскольку такие продукты могут быть источником заражения сальмонеллёзом, предупредила собеседница RT.

«Для детей до пяти лет также не рекомендованы мягкие сыры, изготовленные из непастеризованного молока (например, бри и камамбер), поскольку они могут являться источником такого опасного заболевания, как листериоз. Чтобы снизить риск заражения, сыр бри можно предварительно запечь.

Из-за высокого содержания ртути детям не рекомендованы некоторые сорта рыбы, такие как марлин, акула, большеглазый тунец и королевская макрель, рыба-меч, пангасиус. Ртуть накапливается в организме человека и может оказывать токсическое действие на нервную систему», — рассказала врач.

Помимо этого, в новогоднюю ночь детям рекомендовано ограничение количества блюд с майонезом, а также кондитерских изделий.

«Чтобы снизить вероятность переедания, 31 декабря рекомендовано придерживаться обычного распорядка дня и приёмов пищи. Детям необходимы полноценные завтрак, обед и ужин, по желанию — перекусы, чтобы снизить вероятность переедания в ночное время. В Новый год половину тарелки вашего ребёнка должны занимать овощи и фрукты в различных вариациях — это поможет снизить риск переедания жирной пищей, десертами и сладостями, а после застолья рекомендуется выйти на свежий воздух и прогуляться», — заключила Губарёва.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала о полезных «зимних» напитках.