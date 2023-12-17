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Врач Утюмова назвала полезные для здоровья «зимние» напитки

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Анастасия Румянцева
Врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала о полезных «зимних» напитках. По её словам, одним из них является чай с корицей, гвоздикой и душистым чёрным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Врач Утюмова назвала полезные для здоровья «зимние» напитки
  • Gettyimages.ru
  • © svetikd

По словам специалиста, такие продукты, как имбирь, мёд и лимон, содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В, поэтому их добавление в напиток поможет улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунную систему организма.

«Также можно приготовить травяные чаи с розмарином, мятой, эхинацеей. Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов. Мята обладает противовоспалительным, противомикробным и желчегонным действием. Эхинацея содержит витамины С, А, Е, что поможет быстрой регенерации повреждённых тканей организма», — добавила собеседница RT.

Ещё одним полезным и согревающим напитком, по мнению врача, является горячий шоколад с мёдом и корицей.

«В состав горячего шоколада входят какао-бобы, которые содержат антиоксиданты, железо, фосфор, — благодаря этому напиток обладает противовирусным свойством, активизирует мозговую деятельность и улучшает настроение», — поделилась Утюмова.

Можно приготовить безалкогольный ароматный глинтвейн в новой интерпретации — на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна, посоветовала эксперт.

«Сок из груши богат калием и антиоксидантами, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, он содержит сорбит, оказывающий желчегонный эффект, и полезный для кожи, волос, ногтей витамин В7. Бадьян содержит витамины А, С, фосфор, калий, кальций, за счёт чего наделяет напиток успокаивающим, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием», — пояснила специалист.

По словам врача, популярное утверждение о том, что алкоголь хорошо согревает в холода, на самом деле ложно. 

«Спирт способствует расширению поверхностных кровеносных сосудов, в результате чего кровенаполнение в них повышается. Из-за этого организм быстрее теряет тепло. Поэтому употребление алкоголя зимой на морозе является опасным», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила в беседе с RT, как разнообразить свой рацион в период морозов.

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