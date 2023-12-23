Россиянам посоветовали не устанавливать новогоднюю ель в спальне

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный дал в беседе с RT советы, как подготовиться к празднованию Нового года без вреда для здоровья.

«Важно помнить, что любая ёлка за время праздников накапливает довольно много пыли, убрать которую практически невозможно из-за игрушек, гирлянд, да и самой структуры веток. Это вредно не только для аллергиков и астматиков, но и для людей без хронических заболеваний. В связи с этим новогоднее дерево лучше не ставить в спальне, а уж тем более в детской комнате — пускай украшает помещение, где никто не спит», — порекомендовал специалист.

По его словам, ещё один аспект, который важно учесть, украшая дом к празднику, — это ёлочные игрушки.

«Наиболее экологичными считаются стеклянные шары и фигурки, однако нельзя забывать, что они травмоопасны. Если такой шарик упадёт, то, скорее всего, разобьётся на много мелких осколков, о которые легко пораниться. Особенно важно следить, чтобы стеклянные игрушки не висели там, где их могут достать дети», — отметил эксперт.

Украшения из пластика в этом отношении менее опасны, однако предметы низкого качества могут содержать красители и другие химические вещества, вызывающие аллергические реакции, предупредил собеседник RT.

«Поэтому важно выбирать игрушки, изготовленные из безопасных материалов, и покупать их в проверенных магазинах. Отдельно стоит отметить мишуру, дождик и другие подобные украшения. Они кажутся совершенно безобидными, но дети или животные могут запутаться в них или оторвать маленький кусочек и вдохнуть его. Однако наибольшую опасность представляют электрические гирлянды из-за прочного провода, который может стать причиной удушья. Важно следить, чтобы они были надёжно закреплены и находились вне досягаемости детей. Чтобы снизить риск возгорания, не рекомендуется длительно оставлять гирлянды включёнными, особенно на ночь», — рассказал врач.

Осторожность, по его мнению, стоит проявлять и в отношении ещё одного любимого атрибута праздника — бенгальских огней.

«Дым от них может усугубить симптомы респираторных заболеваний, а также состояние астматиков и аллергиков. Также важно помнить о риске ожогов, особенно если бенгальские огни находятся в руках у детей. Зажигая их, важно убедиться, что они находятся вдали от лица (лучше держать палочку на расстоянии вытянутой руки) и легковоспламеняющихся материалов», — заключил Банный.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали в беседе с RT, что самым популярным деревом, которое россияне ставят на Новый год, оказалась ель обыкновенная.