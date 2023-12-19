Ель обыкновенная названа самым популярным живым деревом на Новый год

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали в беседе с RT, что самым популярным деревом, которое россияне ставят на Новый год, оказалась ель обыкновенная.

«Именно эту породу предпочитают те, кто покупает на праздник живое дерево, а не искусственное. На неё приходится порядка 56% всех заготовленных на землях лесного фонда новогодних деревьев. Питомниками ёлок занято свыше 8 тыс. гектаров, ещё порядка 35—40 тыс. штук в среднем срубают в лесу на каждый Новый год. Далее расположилась сосна обыкновенная — 33%, на разные виды пихт приходится порядка 12%», — отметили специалисты.



Кроме того, наиболее популярная высота новогодних деревьев — 1,5—2 м, к таким выводам пришли эксперты Рослесинфорга по анализу заготовок новогодних деревьев в лесу.

«На выбор дерева влияют два основных фактора — цена и стойкость. Несмотря на практически единую ценовую категорию ели и сосны, жители большинства регионов отдают предпочтение именно ели. Дерево обладает традиционной конусовидной формой и является самым дешёвым среди хвойных — на старте продаж полутораметровая ёлочка может стоить 1,2—1,5 тыс. рублей», — объяснили в организации.

Отмечается, что ценовая разница с сосной в среднем по стране варьируется от 100 до 300 рублей, но сосна обладает рядом преимуществ.

«Крона дерева менее колючая и может простоять не осыпаясь в течение трёх недель. Тогда как обычная ёлка начинает терять иголки уже спустя неделю в тёплом помещении. Из недостатков сосны можно отметить рыхлость и форму кроны — она не всегда имеет красивую конусовидную форму», — добавили специалисты.

Самым стойким новогодним деревом, по их словам, считается пихта.

«Она может простоять в тёплом помещении больше месяца при правильном уходе и не потерять праздничный вид. Дерево обладает густой и пушистой кроной правильной конусовидной формы. Плотность кроны позволяет повесить на неё большое количество украшений, чего нельзя сделать, например, украшая обыкновенную ель — веточки просто не выдержат веса и прогнутся. Цена на такие деревья на порядок выше традиционных ели и сосны и могут начинаться от 4 тыс. рублей за полутораметровое дерево на старте розничных продаж», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что среди пихт наиболее популярной является пихта Нордмана, она же кавказская, и пихта Фразера.

Самая популярная ель встречается в 35 регионах страны, подчеркнули эксперты.

«Еловые насаждения занимают более 34 млн гектаров. В топ-5 регионов можно выделить Вологодскую область, Республику Коми, Пермский край, Кировскую область и Карелию. Самым распространённым видом пихт в России является сибирская пихта. В общей сложности естественные насаждения занимают больше 23 млн гектаров в 30 регионах России. Она встречается практически во всех федеральных округах, кроме ЮФО», — заявили в организации.

Помимо этого, там пояснили, что «чемпионом» по естественному распространению всё же является сосна обыкновенная, которая растёт в 74 регионах страны на площади более 112 млн гектаров.

«Больше всего сосновых насаждений в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии, ХМАО и Республике Коми», — заключили в пресс-службе.

Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки.