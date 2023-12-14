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Пункты единого образца для переработки елей призвали открыть по всей России

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки. Также, по его словам, необходимо ввести утилизационный сбор, включённый в розничную стоимость новогоднего дерева.

Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова есть в распоряжении RT.

Как отметил Корниец, празднование Нового года невозможно представить без главного атрибута — новогодней ели.

«Несмотря на распространение моды на установку искусственной ели, большинство россиян отдают предпочтение живым хвойным: елям, соснам, пихтам. К сожалению, любые праздники всегда заканчиваются — и перед миллионами соотечественников встанет вопрос утилизации», — добавил собеседник RT.

Между тем, по его словам, такие деревья являются идеальным сырьём для вторичной переработки и использования.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность организации по всей
стране специализированных пунктов государственного образца по приёму
бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей
переработки. Такие пункты могли бы работать с января по март во всех регионах России», — говорится в обращении.

Более того, как предложил специалист, стоит рассмотреть возможность внедрения утилизационного сбора, включённого в розничную стоимость праздничной ели.

Ранее Корниец предложил рассмотреть возможность разработать гибкую систему стимулов для граждан, которые принимают участие в раздельном сборе мусора.

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