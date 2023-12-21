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В Челябинской области рассказали о графике работы медучреждений в Новый год

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В Минздраве Челябинской области рассказали о графике работы медучреждений в новогодние праздники и период каникул.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Все службы неотложной помощи детских и взрослых городских и областных больниц городов Челябинской области в период с 30 декабря до 9 января будут работать круглосуточно. Часть поликлиник и городских больниц закончат принимать обычных пациентов 31 декабря в 20:00», — рассказали в пресс-службе.

Большинство медучреждений региона вернутся к работе по своему обычному графику 9 января 2024 года.

Отмечается, что график работы медучреждения будет размещён на сайте соответствующей поликлиники или больницы.

Ранее сообщалось, что медучреждения Удмуртии будут работать по особому графику в праздничные дни.

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