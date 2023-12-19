Медучреждения Удмуртии будут работать по особому графику в праздничные дни

Минздрав Удмуртии утвердил график работы поликлиник республики в предстоящие праздничные и выходные дни, с 30 декабря по 8 января.

Об этом пишет udm-info.ru.

Взрослые поликлиники региона будут работать полный день только 2 и 5 января, уточнили в ведомстве. В остальные дни амбулатории будут работать в режиме субботнего дня с выходными 31 декабря, 1 и 7 января.

Работа детских поликлиник 30, 31 декабря, 4, 6 и 8 января будет организована по субботнему графику. Выходные дни: 1, 3 и 7 января 2024 года.

Ранее в Министерстве жилищной политики Московской области заявили об открытии 13 новых медицинских центров в регионе за год.