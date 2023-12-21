Врач Лапа посоветовала при ослабленном иммунитете посетить аллерголога
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Самым очевидным признаком ослабления иммунитета являются частые болезни, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
«Другие признаки — это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система даёт знак, что с ней что-то не так», — объяснила Лапа.
В этом случае она посоветовала обратиться к иммунологу-аллергологу, который по анализам сможет определить, почему возникло перенапряжение иммунитета, и подберёт схему лечения.
Врач также предупредила, что при отсутствии лечения «могут возникнуть органные нарушения, могут пострадать, в частности, поджелудочная железа, желчный пузырь».
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