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Врач Лапа посоветовала при ослабленном иммунитете посетить аллерголога

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Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа назвала ряд признаков, которые могут свидетельствовать об ослаблении иммунитета. В их числе утомляемость, заложенность носа и покраснения на коже.
Врач Лапа посоветовала при ослабленном иммунитете посетить аллерголога
  • Gettyimages.ru
  • © Philip Dulian / picture alliance

Самым очевидным признаком ослабления иммунитета являются частые болезни, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

«Другие признаки — это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система даёт знак, что с ней что-то не так», — объяснила Лапа.

В этом случае она посоветовала обратиться к иммунологу-аллергологу, который по анализам сможет определить, почему возникло перенапряжение иммунитета, и подберёт схему лечения.

Врач также предупредила, что при отсутствии лечения «могут возникнуть органные нарушения, могут пострадать, в частности, поджелудочная железа, желчный пузырь».

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