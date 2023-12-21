Врач Лапа посоветовала при ослабленном иммунитете посетить аллерголога

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа назвала ряд признаков, которые могут свидетельствовать об ослаблении иммунитета. В их числе утомляемость, заложенность носа и покраснения на коже.

Самым очевидным признаком ослабления иммунитета являются частые болезни, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

«Другие признаки — это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система даёт знак, что с ней что-то не так», — объяснила Лапа.

В этом случае она посоветовала обратиться к иммунологу-аллергологу, который по анализам сможет определить, почему возникло перенапряжение иммунитета, и подберёт схему лечения.

Врач также предупредила, что при отсутствии лечения «могут возникнуть органные нарушения, могут пострадать, в частности, поджелудочная железа, желчный пузырь».

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.