В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию
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Об этом сообщило в среду региональное управление Роспотребнадзора.
«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у посетителей одного из ресторанов Рязани. В ходе расследования у девяти человек выявлена связь заболевания с посещением ресторана», — говорится в сообщении.
Ранее Роскачество обнаружило в ряде продаваемых в России пельменей листерии и сальмонеллы, а также незаявленные в составе ингредиенты.