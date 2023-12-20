В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию

У девяти посетителей ресторана в Рязани выявили острую кишечную инфекцию, у семерых из них обнаружен сальмонеллёз.

Об этом сообщило в среду региональное управление Роспотребнадзора.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у посетителей одного из ресторанов Рязани. В ходе расследования у девяти человек выявлена связь заболевания с посещением ресторана», — говорится в сообщении.

Ранее Роскачество обнаружило в ряде продаваемых в России пельменей листерии и сальмонеллы, а также незаявленные в составе ингредиенты.