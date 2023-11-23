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Роскачество обнаружило патогенные бактерии в продаваемых в России пельменях

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Роскачество обнаружило в ряде продаваемых в России пельменей листерии и сальмонеллы, а также незаявленные в составе ингредиенты.
Роскачество обнаружило патогенные бактерии в продаваемых в России пельменях
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что специалисты проверили пельмени 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

«В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «ВкусВилл» обнаружены листерии, а в продукции ТМ «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» нашли сальмонеллы», — говорится в заявлении.

Ранее эксперты Роскачества провели экспертизу шпрот от 22 отечественных торговых марок.

Высокую оценку получила продукция производителей «За Родину» и «Наш промысел».

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