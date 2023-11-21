RT в Telegram
Подпишись

Роскачество проверило шпроты российских производителей

Короткая ссылка
Эксперты Роскачества провели экспертизу шпрот от 22 отечественных торговых марок.
Роскачество проверило шпроты российских производителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Высокую оценку получила продукция производителей «За Родину» и «Наш промысел».

Также требованиям технического регламента и ГОСТа соответствуют консервы четырёх торговых марок: «5 морей», «Ультрамарин», «Торговый Дом МС» и «Дикое море».

При этом выяснилось, что ряд производителей продают под видом шпрот другой сорт рыбы, а некоторые недобросовестные производители недокладывают продукцию, масса которой отличается от заявленной на упаковке.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить