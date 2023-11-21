Роскачество проверило шпроты российских производителей

Эксперты Роскачества провели экспертизу шпрот от 22 отечественных торговых марок.

Об этом сообщает progorod43.

Высокую оценку получила продукция производителей «За Родину» и «Наш промысел».

Также требованиям технического регламента и ГОСТа соответствуют консервы четырёх торговых марок: «5 морей», «Ультрамарин», «Торговый Дом МС» и «Дикое море».

При этом выяснилось, что ряд производителей продают под видом шпрот другой сорт рыбы, а некоторые недобросовестные производители недокладывают продукцию, масса которой отличается от заявленной на упаковке.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.