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Учитель Лутовинов: в некоторых школах дети убирают телефоны в шкафчики

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Полина Полетаева
Учитель года России — 2022, учитель истории МОУ СОШ № 16 города Орехово‑Зуево Дмитрий Лутовинов прокомментировал в беседе с RT подписание закона об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.
Учитель Лутовинов: в некоторых школах дети убирают телефоны в шкафчики
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По словам собеседника RT, в школах не допускается использование телефонов на уроках, поскольку они просто отвлекают от учебного процесса.

«Ограничивать использование мобильных телефонов на уроках мы начали, кажется, ещё тогда, когда они вообще появились... Но законодательной, правовой нормы не существовало, а теперь она появилась. Я не могу сказать, что мы этого не делали и что-то радикально поменяется, но как минимум учитель может теперь сослаться на закон, если он требует, чтобы телефоны не использовались на уроках», — рассказал Лутовинов.

Он также добавил, что в некоторых школах есть практика, когда дети убирают телефоны в специальный шкафчик или коробочку.

«Но я думаю, что в большинстве учебных заведений такого нет и, наверное, в этом нет необходимости. К примеру, в нашей школе ребят просто в устной форме предупреждают о том, что есть такое правило: «На уроках телефоны доставать нельзя, на партах они находиться не должны». Соответственно, их необходимо либо отключить, либо перевести в беззвучный режим и убрать в свои портфели. А по необходимости, на перемене, можно ими воспользоваться», — заключил учитель.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.

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