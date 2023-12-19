Путин подписал закон о запрете использования смартфонов во время уроков

Российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.

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Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Государственная дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях соответствующий законопроект. Также закон был одобрен Советом Федерации.