Путин подписал закон о запрете использования смартфонов во время уроков
Российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.
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Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Государственная дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях соответствующий законопроект.
Также закон был одобрен Советом Федерации.
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