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Путин подписал закон о запрете использования смартфонов во время уроков

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Российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.
Путин подписал закон о запрете использования смартфонов во время уроков
  • Gettyimages.ru
  • © EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Государственная дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях соответствующий законопроект.

Также закон был одобрен Советом Федерации.

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