Сенатор Гумерова: будем мониторить ситуацию с запретом смартфонов в школах

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT подписание закона об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.

«Очень важно правильно до детей донести эту информацию, с учётом их психологических и возрастных особенностей. В тех школах, классах, где провели обсуждение, вместе приняли решение, когда ребёнок сам чувствует, что он участник, что это для его блага, привести конкретные цифры, как вредно, когда телефон чуть ли не 24/7 находится рядом, какие есть негативные последствия, вот тогда реакция будет осознанной и правильной», — рассказала Гумерова.

Он пояснила, что в школы будут направлены методические рекомендации, но как в конкретной организации будет организована эта работа, «это тоже очень важно».

«Учитывая, что в обществе продолжается дискуссия, мы попросили дать протокольное поручение Совету Федерации, нашему комитету, чтобы мы мониторили ситуацию: будем узнавать, как в конкретном регионе и в конкретной школе обстоят дела. Сама организация — это, прежде всего, ответственность образовательных учреждений. Мне кажется достаточно комфортным вариант, особенно для начального звена, когда ребята пришли и сдали в специальные шкафчики телефоны и потом забрали после завершения урока», — заключила парламентарий.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.