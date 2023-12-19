В ГД объяснили, как будет организован процесс контроля за смартфонами в школах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT подписание закона об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.

«Мы недавно были в нескольких школах, где пилотно уже был введён принцип запрета мобильных телефонов. Как он работает, в той школе, где мы были: на двери висит перечёркнутый телефон, вариантов несколько. Вариант номер один: дети приходят в класс и в ящичек складывают каждый свой телефон, по окончании урока ребёнок забирает телефон. Вариант номер два: он может оставлять в своей сумке телефон, никто его отнимать не будет, но просто не использовать и не доставать во время учебного процесса, исключения составляют только случаи вреда жизни и здоровью», — объяснила собеседница RT.

Лантратова объяснила, что на родительском собрании администрация школы может договориться с родителями и принять самостоятельное решение.

«То есть мы оставляем это право на усмотрение школы. Они могут вместе с родителями решить, как комфортнее это сделать», — заключила парламентарий.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования школьниками на уроках смартфонов и планшетов, за исключением экстренных случаев.