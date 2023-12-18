Половину сотрудников оппозиционной «фабрики троллей» уволили после утечки информации о проекте

После публикации информации о «фабрике троллей», связанной с Михаилом Ходорковским* и фондом Free Russia Foundation**, руководство структуры приняло решение существенно сократить её персонал. По данным источников в оппозиционной среде, штат проекта в Грузии, состоящий преимущественно из бывших активистов штабов Навального***, потерял каждого второго сотрудника.

По данным источников RT, на этой неделе сотрудники, подпадающие под сокращение, начали получать от руководства электронные письма соответствующего содержания.

В разговоре с RT общественник Виталий Серуканов подтвердил информацию о массовом сокращении, отметив, что данные увольнения «закономерны и вписываются в общую схему работы с рядовыми навальнистами».

«Раскрытие сетки оппозиционных «троллей» сильно напугало руководство Free Russia Foundation, возник резонансный скандал. И у них не было никакого объяснения, почему эта «ботоферма» работает и почему ею руководят бывшие навальнисты. И они не нашли ничего лучше, чем начать увольнять навальнистов и делать вид, что ничего не было и никакой связи с ФБК**** тоже нет», — говорит эксперт.

При этом общественник также рассказал о том, что многие уехавшие за границу экс-активисты ФБК находятся «в крайне плачевном материальном положении», что вынуждает их соглашаться на любые заработки.

«Руководство Free Russia Foundation по согласованию с руководством ФБК решило провести такую вот «зачистку», чтобы попытаться замять скандал. Ну а сами навальнисты, сбежавшие за рубеж, в большинстве своём безработные либо занимаются асоциальными видами труда — из разряда веб-кама, Onlyfans или вообще прямой проституции. В этом, в частности, замечены некоторые бывшие члены команды Любови Соболь*****», — говорит Серуканов.

Как сообщал ранее RT, утечка информации о связанной с фондами ФБК и Free Russia Foundation фабрике троллей имеет отношение к одному из ближайших соратников Навального, экс-руководителю региональной сети его штабов Леониду Волкову*******.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

*** Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

***** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

****** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.