Невролог Некрасова назвала позднюю речь патологией в развитии ребёнка

Детский невролог сети клиник «Семейная» Любовь Некрасова рассказала о причинах поздней речи у детей.

«Нередко поздняя речь является сигналом определённых особенностей ребёнка. У таких детей даже с логопедической поддержкой позже развиваются все этапы и виды речи, как устной, так и письменной», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, причинами в большинстве случаев бывают нарушение слуха или расстройство аутистического спектра.

«В первом случае речь не формируется из-за того, что звуки ребёнок слышит искажённо и не может их правильно воспроизвести. Во втором случае нарушена сама основа, смысл речи — коммуникация. Не испытывая потребности в коммуникации, ребёнок не развивает речь, она ему просто не очень нужна», — заключила врач.

Ранее психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.