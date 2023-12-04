Психотерапевт Железнова призвала родителей больше общаться со своими детьми

Психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.

ВОЗ признала одиночество одной из глобальных проблем, поделилась специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас стало очень одиноко каждому из нас, и я представляю, насколько сейчас трудно, потому что очень много обращений детей, подростков, людей молодых (21 года, 22, 25, 27 лет), которые говорят о том, что что-то идёт не так в их жизни», — отметила Железнова.

По её словам, те, кому в детстве не хватило общения с родителями, в подростковом или во взрослом возрасте могут столкнуться с пограничным расстройством личности или депрессией.

Ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.