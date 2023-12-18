Собянин рассказал, как обучают помощников для домов-интернатов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал обучение помощников для столичных домов-интернатов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.

Как отметил Собянин, 11 тренировочных классов в московских домах-интернатах открыто с 2021 года.

«За три года их прошли около 3,5 тыс. специалистов, из которых 1,5 тыс. — помощники по уходу и почти 2 тыс. других сотрудников мультидисциплинарной команды социальных домов, среди которых врачи и медсёстры», — сказал мэр.

Летом 2023 года в Москве открылся первый в России симуляционный центр. Обучение в нём прошли более 1 тыс. специалистов, среди которых 500 человек — помощники по уходу.

Ранее Собянин прокомментировал капитальный ремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова.