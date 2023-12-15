Собянин рассказал о капремонте в терапевтическом корпусе ГКБ №15 имени Филатова

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал капитальный ремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«После завершения работ стационар получит полностью обновлённые и переоснащённые отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии», — написал мэр.

Он также отметил, что ГКБ №15 имени Филатова — один из крупнейших медцентров столицы, в котором есть многопрофильный круглосуточный стационар, родильные дома, лечебно-диагностические службы, женские консультации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице выполнили программу по обновлению реанимационных отделений детских больниц.