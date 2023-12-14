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В Москве провели полную модернизацию реанимаций в детских больницах

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице выполнили программу по обновлению реанимационных отделений детских больниц.
В Москве провели полную модернизацию реанимаций в детских больницах

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ракова отметила, что все медучреждения оснастили новейшей высокоточной техникой общим объёмом 1500 единиц. На покупку современного оборудования было потрачено 2,2 млрд рублей.

Оказание реанимационной помощи — это ключевое направление в каждом стационаре, подчеркнула вице-мэр.

По её словам, количество операций в детских стационарах растёт. Так, в 2016 году в столице провели 75 тыс. анестезиологических пособий, тогда как в 2022 году число операций выросло в полтора раза — до 111 тыс.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

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