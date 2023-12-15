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Врач Казакова перечислила медобследования для женщин разных возрастных категорий

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Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова посоветовала женщинам ежегодно проходить профилактические медосмотры для выявления заболеваний на ранних стадиях.
Врач Казакова перечислила медобследования для женщин разных возрастных категорий
  • Gettyimages.ru
  • © demaerre

В возрасте 18—39 лет рекомендуется проходить гинекологические обследования, включая УЗИ молочных желёз и органов малого таза, а также диспансеризацию с измерением роста, веса, окружности талии, артериального давления, выполнить флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки, сдать общий анализ крови, анализ на общий холестерин и глюкозу, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

В возрасте 40 лет и старше добавляются: колоноскопия (каждые 10 лет), посещение офтальмолога, маммография, рентгеновская денситометрия, низкодозированное КТ лёгких для курящих.

«Ежегодное посещение врачей, прохождение профилактических медицинских осмотров способно сохранить здоровье, а иногда даже и жизнь женщины», — подытожила Казакова.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе в 2023 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 2,5 млн человек.

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