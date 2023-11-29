В Подмосковье более 2,5 млн человек прошли диспансеризацию и профосмотры
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«В результате у них было выявлено почти 100 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали», — сказала Стригункова.
Она также отметила, что регулярные медицинские обследования позволяют вовремя обнаружить различные патологии и своевременно получить необходимое лечение.
Ранее сообщалось, что диспансеризацию в Тверской области прошли более 280 тыс. жителей в 2023 году.