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HR-менеджер Ходаковская перечислила особенности работы в праздники

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Главный HR-менеджер New MIX и Bundex Марина Ходаковская рассказала об особенностях работы в праздничные дни.
HR-менеджер Ходаковская перечислила особенности работы в праздники
  • Gettyimages.ru
  • © onurdongel

«В случае если вы предпочли бы отдохнуть вместо выполнения работы в выходной, ваш работодатель обязан предоставить вам альтернативный день отдыха в удобное для вас время», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ходаковская отметила, что оплата за тот праздничный день, когда пришлось выйти на работу, будет стандартной одинарной ставкой.

Ранее ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.

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