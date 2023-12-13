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Специалист Милюкова дала советы по сохранению мотивации при поиске работы

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Ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.
Специалист Милюкова дала советы по сохранению мотивации при поиске работы
  • Gettyimages.ru

«Часто люди устанавливают себе слишком короткие сроки, в которые они могут трудоустроиться. Если в реальности всё проходит совсем иначе, у соискателя снижается уровень мотивации», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По мнению специалиста, необходимо заранее программировать свои ожидания на соответствующий отрезок времени.

Также она посоветовала вести дневник и указывать в нём свои профессиональные достижения и успехи на предыдущих местах работы.

«Иногда самооценка соискателя может снижаться, потому что в момент поиска работы у него нет позитивной обратной связи относительно того, что он профессионал, нет внешнего подтверждения его мастерства», — заключила Милюкова.

Ранее карьерный консультант, топ-менеджер Foodpanda Анна Знаменская заявила, что резюме должно выглядеть профессионально с самого начала.

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