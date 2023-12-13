Специалист Милюкова дала советы по сохранению мотивации при поиске работы

Ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.

«Часто люди устанавливают себе слишком короткие сроки, в которые они могут трудоустроиться. Если в реальности всё проходит совсем иначе, у соискателя снижается уровень мотивации», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По мнению специалиста, необходимо заранее программировать свои ожидания на соответствующий отрезок времени.

Также она посоветовала вести дневник и указывать в нём свои профессиональные достижения и успехи на предыдущих местах работы.

«Иногда самооценка соискателя может снижаться, потому что в момент поиска работы у него нет позитивной обратной связи относительно того, что он профессионал, нет внешнего подтверждения его мастерства», — заключила Милюкова.

Ранее карьерный консультант, топ-менеджер Foodpanda Анна Знаменская заявила, что резюме должно выглядеть профессионально с самого начала.