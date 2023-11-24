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Консультант Знаменская дала советы по составлению резюме

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Карьерный консультант, топ-менеджер Foodpanda Анна Знаменская заявила, что резюме должно выглядеть профессионально с самого начала.
Консультант Знаменская дала советы по составлению резюме
  • Gettyimages.ru

«Оптимальный формат файла — PDF-документ с одним шрифтом, выравниванием по левому краю и отдельной «шапкой» с указанием контактов. Шапка включает фамилию и имя, название желаемой должности, контакты (почта, телефон) и фото с однотонным фоном», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, не стоит использовать слишком яркие или тёмные шаблоны, редкие шрифты.

Как считает Знаменская, важно описать ключевые компетенции и навыки, количество лет опыта, виды реализованных проектов.

«Работодателю должно быть понятно, чем вы занимались и какие задачи сможете решить на новой работе», — пояснила она.

Эксперт добавила, что знание иностранных языков, владение ПО и награды станут хорошим дополнением.

Ранее эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова дала рекомендации по составлению резюме. По её словам, важно указывать только актуальные места работы.

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