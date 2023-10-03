Специалист Лимонова посоветовала не перегружать резюме фактами из личной жизни
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«Не нужно резюме перегружать фактами из личной жизни, всё-таки резюме должно быть в лучшем случае на одну страницу, в сложном случае — на две (вторая страница посвящена образованию и дополнительным курсам)», — заявила Лимонова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, также важно добавить корректную фотографию и адрес электронной почты.
«Это всё должно восприниматься как максимально деловое обращение к потенциальному работодателю», — добавила эксперт.
Также стало известно, что в Калининградской области чаще всего встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на компанию HeadHunter.
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