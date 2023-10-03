Специалист Лимонова посоветовала не перегружать резюме фактами из личной жизни

Эксперт по вопросам рынка труда Елена Лимонова дала рекомендации по составлению резюме. По её словам, важно указывать только актуальные места работы.

«Не нужно резюме перегружать фактами из личной жизни, всё-таки резюме должно быть в лучшем случае на одну страницу, в сложном случае — на две (вторая страница посвящена образованию и дополнительным курсам)», — заявила Лимонова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также важно добавить корректную фотографию и адрес электронной почты.

«Это всё должно восприниматься как максимально деловое обращение к потенциальному работодателю», — добавила эксперт.

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