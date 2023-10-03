Консультант Сапожникова назвала опыт работы неопределяющим фактором при выборе кандидата

Старший консультант кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова заявила, что опыт работы больше не является определяющим фактором при выборе кандидата.

«Наличие опыта работы, безусловно, важно, но не является определяющим фактором при выборе кандидата, как это было ещё два-три года назад. Соискатель с минимальным опытом работы также может произвести впечатление на работодателя во время собеседования», — сказала Сапожникова в беседе с РИАМО.

По её словам, при отсутствии обширного профессионального опыта соискатель может выделиться среди других, если основательно подготовится к собеседованию, изучит данные о компании и вакансии.

«Такой подход отражает готовность кандидата к обучению и профессиональному росту, что для работодателя может оказаться более ценным, чем наличие большого опыта работы», — пояснила эксперт.

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