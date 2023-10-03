Консультант Сапожникова назвала опыт работы неопределяющим фактором при выборе кандидата
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«Наличие опыта работы, безусловно, важно, но не является определяющим фактором при выборе кандидата, как это было ещё два-три года назад. Соискатель с минимальным опытом работы также может произвести впечатление на работодателя во время собеседования», — сказала Сапожникова в беседе с РИАМО.
По её словам, при отсутствии обширного профессионального опыта соискатель может выделиться среди других, если основательно подготовится к собеседованию, изучит данные о компании и вакансии.
«Такой подход отражает готовность кандидата к обучению и профессиональному росту, что для работодателя может оказаться более ценным, чем наличие большого опыта работы», — пояснила эксперт.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.