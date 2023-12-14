Иммунолог Крючков описал особенности зимнего эпидсезона в России

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что волна инфекционных заболеваний, которая наблюдалась в Москве, в течение месяца дойдёт до регионов.

Заболеваемость будет расти в декабре в течение одной-двух недель, затем ожидается спад, а далее вновь последует рост, объяснил специалист в беседе с URA.RU.

В российских регионах ярко выраженный подъём заболеваемости может быть в середине января — феврале и начале марта, отметил Крючков.

«Получается такая сборная солянка с большим влиянием на общую заболеваемость со стороны микоплазменной инфекции, SARS-CoV-2, гриппа и других ОРВИ», — подытожил Крючков.

Специалист подчеркнул, что новых неизвестных инфекций в текущем эпидсезоне в России нет.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.