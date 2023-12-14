Иммунолог Крючков описал особенности зимнего эпидсезона в России
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Заболеваемость будет расти в декабре в течение одной-двух недель, затем ожидается спад, а далее вновь последует рост, объяснил специалист в беседе с URA.RU.
В российских регионах ярко выраженный подъём заболеваемости может быть в середине января — феврале и начале марта, отметил Крючков.
«Получается такая сборная солянка с большим влиянием на общую заболеваемость со стороны микоплазменной инфекции, SARS-CoV-2, гриппа и других ОРВИ», — подытожил Крючков.
Специалист подчеркнул, что новых неизвестных инфекций в текущем эпидсезоне в России нет.
Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространившуюся информацию о якобы массовой заболеваемости пневмонией у школьников.