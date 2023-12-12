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Водители категории «Е» вошли в число самых высокооплачиваемых профессий в Кирове

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Согласно новому исследованию, работа водителем грузовика с правами категории «Е» стала самой высокооплачиваемой в Кирове в декабре 2023 года.
Водители категории «Е» вошли в число самых высокооплачиваемых профессий в Кирове
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что работодатель готов платить такому сотруднику 150 тыс. рублей.

На втором месте по размеру заработной платы оказался начальник производства фармацевтических субстанций и лекарственных средств с окладом от 120 тыс. рублей. На третьем — плотник-кровельщик с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Далее в списке идут менеджер по продажам в автосалоне (20—100 тыс. рублей) и руководитель склада строительного магазина (от 95 тыс. рублей).

Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии года.

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