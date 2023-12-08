В Челябинской области назвали самые востребованные профессии года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис SuperJob.
Отмечается, что спрос на эти специальности вырос на 142%.
«На втором месте по популярности расположились работники в сфере транспорта, логистики и склада, а именно водители грузовиков, машинисты спецтехники и складские рабочие (+108%)», — говорится в исследовании.
На третьем месте с ростом в 53% оказались представители сферы строительства и недвижимости.
Также стало известно, что вакансия водителя с категорией «E» стала самой высокооплачиваемой в Уфе в декабре 2023 года, передаёт mkset.ru.
Зарплата этого специалиста с опытом работы от года составляет 150—180 тыс. рублей.
На втором месте стоит вакансия менеджера по взаимодействию с корпоративными заказчиками с окладом 150 тыс. На третьем — вакансия программиста «1С» с зарплатой 120 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.